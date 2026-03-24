Журналистку Кичигину* заочно осудили по делу о фейках о ВС России
Журналистка Валерия Кичигина* заочно приговорена к 10 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура.
2026-03-24T13:29:00+03:00
https://ria.ru/20260324/zhurnalistka-2082571646.html
https://ria.ru/20260324/peterburg-2082558732.html
Журналистку Кичигину заочно осудили на 10 лет колонии по делу о фейках о ВС РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналистка Валерия Кичигина* заочно приговорена к 10 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура.
"Таганский районный суд вынес приговор в отношении 29-летней Валерии Кичигиной*. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)... Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске… Суд приговорил Кичигину* к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в канале ведомства на платформе Max
Установлено, что в апреле 2022 года журналистка разместила на своих страницах в различных соцсетях ссылку на публикацию, доступную для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО, сопроводив ее своими комментариями. Кроме того, в августе 2023 года она разместила фотоколлаж с изображением бойцов и военной техники под флагом России, сообщив недостоверные сведения о действиях ВС РФ.
Также суд лишил ее права заниматься администрированием сайтов сроком на пять лет.
Кичигина заочно арестована, внесена в перечень экстремистов и террористов.
*Внесена в перечень экстремистов и террористов