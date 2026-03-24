12:08 24.03.2026
В Москве начали промывку инженерных сооружений после зимы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по промывке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, до конца апреля приведут в порядок более 2 тысяч объектов, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха приступили к промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.
"Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков.
Кроме того, коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около тысячи рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
