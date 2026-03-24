https://ria.ru/20260324/moskva-2082582641.html
В Москве врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием
Московские врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием Моя-Моя, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного...
хорошие новости
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082616384_0:236:715:638_1920x0_80_0_0_f5ce337ae5064d391ea1a64f28795f53.jpg
https://ria.ru/20260323/moskva-2082372970.html
https://ria.ru/20260316/malchik-2081061277.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082616384_0:175:715:711_1920x0_80_0_0_c47b92bec5e9240c5ea64edc6cbc3803.jpg
общество, москва
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием Моя-Моя, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"В Морозовской детской больнице провели уникальную операцию 12-летнему пациенту с болезнью Моя-Моя", - говорится в сообщении в канале MAX
.
Отмечается, что это состояние, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения: у таких детей высок риск развития ишемического инсульта.
"Пациенту была успешно проведена реваскуляризирующая операция. Ее суть заключается в создании новых, обходных путей для кровотока, чтобы надежно защитить мозг", - рассказали в больнице.
Уточняется, что опасность болезни в том, что ее сложно определить. Часто диагноз ставят уже после первого инсульта у ребенка.
"Ключевой метод диагностики - МРТ головного мозга в динамике. Она позволяет увидеть прогрессирующее сужение артерий и рост неэффективных коллатералей. Подтверждение диагноза требует незамедлительного решения о хирургическом лечении - это лучший способ защитить мозг от необратимых повреждений и сохранить качество жизни пациента", - рассказывает руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, врач-невролог Александра Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.