В Москве врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием Моя-Моя, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"В Морозовской детской больнице провели уникальную операцию 12-летнему пациенту с болезнью Моя-Моя", - говорится в сообщении в канале MAX

Отмечается, что это состояние, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения: у таких детей высок риск развития ишемического инсульта.

"Пациенту была успешно проведена реваскуляризирующая операция. Ее суть заключается в создании новых, обходных путей для кровотока, чтобы надежно защитить мозг", - рассказали в больнице.

Уточняется, что опасность болезни в том, что ее сложно определить. Часто диагноз ставят уже после первого инсульта у ребенка.