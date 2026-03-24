11:24 24.03.2026 (обновлено: 13:09 24.03.2026)
В Москве врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием
В Москве врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием
https://ria.ru/20260323/moskva-2082372970.html
https://ria.ru/20260316/malchik-2081061277.html
© Московская медицина/MAX Врачи Морозовской детской больницы проводят операцию подростку с редким сосудистым заболеванием
Врачи Морозовской детской больницы проводят операцию подростку с редким сосудистым заболеванием
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московские врачи спасли подростка с редким сосудистым заболеванием Моя-Моя, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"В Морозовской детской больнице провели уникальную операцию 12-летнему пациенту с болезнью Моя-Моя", - говорится в сообщении в канале MAX.
Врачи ГКБ №15 имени Филатова проводят операцию беременной женщине - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
В Москве врачи спасли беременную женщину, у которой отнимались ноги
23 марта, 12:45
Отмечается, что это состояние, при котором сосуды головного мозга постепенно сужаются, лишая мозг полноценного кровоснабжения: у таких детей высок риск развития ишемического инсульта.
"Пациенту была успешно проведена реваскуляризирующая операция. Ее суть заключается в создании новых, обходных путей для кровотока, чтобы надежно защитить мозг", - рассказали в больнице.
Уточняется, что опасность болезни в том, что ее сложно определить. Часто диагноз ставят уже после первого инсульта у ребенка.
"Ключевой метод диагностики - МРТ головного мозга в динамике. Она позволяет увидеть прогрессирующее сужение артерий и рост неэффективных коллатералей. Подтверждение диагноза требует незамедлительного решения о хирургическом лечении - это лучший способ защитить мозг от необратимых повреждений и сохранить качество жизни пациента", - рассказывает руководитель центра по лечению цереброваскулярной патологии детей и подростков, врач-невролог Александра Кузнецова, чьи слова приводятся в сообщении.
Машина скоро помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Подмосковные врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
16 марта, 18:03
 
