https://ria.ru/20260324/moskva-2082547972.html
В Москве усилили контроль качества воды - РИА Новости, 24.03.2026
Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 24.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074738991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95846891e9e65f1672e7ba4691e07973.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074738991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8953d7ff28cb57185888c9de37e16f9.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с наступлением половодья сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в этот период взятие проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.
"Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - рассказал Бирюков.
На станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировкеводоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.