В Москве усилили контроль качества воды

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с наступлением половодья сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в этот период взятие проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.

"Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - рассказал Бирюков.

На станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще.