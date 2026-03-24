В Москве усилили контроль качества воды - РИА Новости, 24.03.2026
09:15 24.03.2026
В Москве усилили контроль качества воды
В Москве усилили контроль качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам РИА Новости, 24.03.2026
Человек моет руки. Архивное фото
Человек моет руки.. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль качества воды в столице в период весеннего половодья, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с наступлением половодья сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в этот период взятие проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что эта процедура позволяет установить потенциальные источники загрязнения и максимально ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.
"Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 18 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", - рассказал Бирюков.
На станциях водоподготовки в период половодья контрольные замеры по всей технологической цепочке проводятся раз в два часа, при необходимости - еще чаще.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно принимать решения по корректировкеводоподготовки, например, менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку.
