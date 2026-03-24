Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии

КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну во вторник допустил возможность массовых отключений электроэнергии в стране из-за дефицита мощностей в часы пиковых нагрузок, с соответствующим заявлением глава кабмина выступил с трибуны парламента, обосновывая необходимость введения режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.

Глава кабмина прибыл в законодательный орган с запросом о введении ЧП в энергетике из-за аварии на линии электропередачи. В ходе дискуссии выяснилось, что правительство не может установить особый режим на 30 суток, хотя технические причины кризиса могут быть устранены в течение недели. Трансляция заседания идет в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.

« "Ситуация остается сложной. Дефицит дойдет до 350-400 мегаватт в часы пик. Массовые отключения возможны. Поэтому мы предлагаем ввести режим ЧП в энергетике на 60 дней, начиная с 25 марта", - заявил Мунтяну.

При этом премьер не уточнил, какие именно механизмы в рамках особого режима позволят избежать веерных отключений или оперативно покрыть дефицит. Ранее в министерстве энергетики заявляли, что на ремонт поврежденной инфраструктуры потребуется около недели.

Оппозиция в ходе слушаний выразила сомнение в целесообразности введения ЧП на два месяца. Депутаты указали на то, что расширенные полномочия правительства не решают техническую проблему нехватки генерации.