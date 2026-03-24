21:09 24.03.2026
Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии
Премьер Молдавии допустил массовые отключения электроэнергии
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048184039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_249e245e9ccd3884fac958e17b284414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 мар – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну во вторник допустил возможность массовых отключений электроэнергии в стране из-за дефицита мощностей в часы пиковых нагрузок, с соответствующим заявлением глава кабмина выступил с трибуны парламента, обосновывая необходимость введения режима чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.
Глава кабмина прибыл в законодательный орган с запросом о введении ЧП в энергетике из-за аварии на линии электропередачи. В ходе дискуссии выяснилось, что правительство не может установить особый режим на 30 суток, хотя технические причины кризиса могут быть устранены в течение недели. Трансляция заседания идет в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.
Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране
"Ситуация остается сложной. Дефицит дойдет до 350-400 мегаватт в часы пик. Массовые отключения возможны. Поэтому мы предлагаем ввести режим ЧП в энергетике на 60 дней, начиная с 25 марта", - заявил Мунтяну.
При этом премьер не уточнил, какие именно механизмы в рамках особого режима позволят избежать веерных отключений или оперативно покрыть дефицит. Ранее в министерстве энергетики заявляли, что на ремонт поврежденной инфраструктуры потребуется около недели.
Оппозиция в ходе слушаний выразила сомнение в целесообразности введения ЧП на два месяца. Депутаты указали на то, что расширенные полномочия правительства не решают техническую проблему нехватки генерации.
Запрос правительства о введении ЧП рассматривается на внеочередном заседании законодательного органа. Режим ЧП позволяет властям в упрощенном порядке выделять средства на закупку энергии по аварийным контрактам и вводить лимиты потребления для предприятий и населения.
В Молдавии возбудили уголовное дело после загрязнения Днестра
