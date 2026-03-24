Молдавия должна оставаться нейтральной, заявил экс-премьер страны

КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Молдавия должна оставаться нейтральной и не участвовать в военных блоках и конфликтах, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"В конституции написано четко, ясно для всех: Молдова является нейтральным государством. Статус подразумевает, что она не должна принимать участие ни в каких военных блоках - ни в НАТО, ни в каких-то других. Она - нейтральное государство. Поэтому любое участие, любые игры, любые провокации в сотрудничестве с геополитическими проектами, военными проектами — это дестабилизация", - сказал Тарлев.
По его словам, Молдавия должна заниматься своими внутренними вопросами.
"Молдова не должна тратить время, силы и средства на геополитические провокационные игры. Она должна заниматься своими внутренними проблемами, национальными интересами своего государства. Молдова не должна вступать в какие-то военные конфликты и тем более в военных международных структурах", - подчеркнул политик.
По мнению Тарлева, при разумной политике Молдавия может стать центром экономического и социального развития. "Молдова может быть уникальным местом для экономического и социального развития государства. Все передающие технологии могут быть здесь, если в Молдове будет мудрая политика, не военная политика, а социальная, экономическая и стратегическая", - пояснил он.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.