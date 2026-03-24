Митволь рассказал, чем планирует заняться после освобождения - РИА Новости, 24.03.2026
11:05 24.03.2026 (обновлено: 11:39 24.03.2026)
Митволь рассказал, чем планирует заняться после освобождения
Митволь рассказал, чем планирует заняться после освобождения

РИА Новости: Митволь решил заниматься правозащитной деятельностью

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, после освобождения заявил РИА Новости, что в дальнейшем намерен заниматься правозащитной деятельностью.
Митволь вышел на свободу во вторник.
"Я хочу обратить внимание, что у меня есть юридическое образование. Планирую заниматься юридической деятельностью, возможно, правозащитой", - сказал Митволь.
Митволь, будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей.
В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области, где провел около 2,5 лет.
