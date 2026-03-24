Митволь, осужденный по делу о хищении, заявил адвокат

КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, вышел на свободу, сообщил РИА Новости адвокат Митволя Михаил Шолохов.
"Сегодня по окончанию срока наказания из колонии освобожден Митволь Олег Львович, ранее осужденный к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, при максимально возможном сроке в пять лет. За время отбытия наказания он неоднократно подавал на смягчение, условно-досрочное освобождение и помилование, которые были отклонены", - сказал Шолохов.
Митволь, будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области, где провел около 2,5 лет.
