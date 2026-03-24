После взрыва в Севастополе госпитализировали десять пострадавших

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Десять пострадавших находятся в больницах Севастополя из-за взрыва, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В ночь на вторник губернатор Михаил Развожаев сообщал о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе. Также поврежден соседний дом, причины произошедшего выясняются. Погибли два человека, еще восемь пострадали. По информации пресс-службы МЧС России, после взрыва начался пожар. Аварийно-спасательные работы продолжались всю ночь.
"По оперативным данным, на лечении в больницах Севастополя находятся 10 пострадавших, в их числе трое детей. Один ребенок – в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. В пункте временного размещения и на месте происшествия дежурят бригады медиков. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.