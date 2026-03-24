После взрыва в Севастополе госпитализировали десять пострадавших

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Десять пострадавших находятся в больницах Севастополя из-за взрыва, один ребенок в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.