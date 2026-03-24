Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, параметры бюджетного правила на средний срок не соответствуют складывающейся равновесной цене в мире.

« "Среднесрочно (нужно - ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры. Сейчас обсуждается изменение", - сказал Колычев

Минфин РФ рассматривает, на каком уровне было бы лучше зафиксировать цену на нефть в бюджетном правиле, добавил он.