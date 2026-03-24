Рейтинг@Mail.ru
Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 24.03.2026 (обновлено: 16:44 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/minfin-2082668646.html
Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин
Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин - РИА Новости, 24.03.2026
Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин
Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:35:00+03:00
2026-03-24T16:44:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Бюджет нужно балансировать при более низкой цене на нефть, считает Минфин

Минфин: бюджет нужно балансировать при цене на нефть ниже текущих параметров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Минфин считает, что в среднесрочной перспективе бюджет РФ нужно балансировать по более низкой цене на нефть, чем текущие параметры, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
По его словам, параметры бюджетного правила на средний срок не соответствуют складывающейся равновесной цене в мире.
«
"Среднесрочно (нужно - ред.) сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что равновесная цена в мире, наверное, средне- долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры. Сейчас обсуждается изменение", - сказал Колычев.
Минфин РФ рассматривает, на каком уровне было бы лучше зафиксировать цену на нефть в бюджетном правиле, добавил он.
"На средний и долгосрочный период установленные параметры уже не соответствуют, но это зависит еще от уровня фискальных резервов", - отметил он.
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала