Вулин призвал создать мемориал в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии - РИА Новости, 24.03.2026
06:49 24.03.2026
Вулин призвал создать мемориал в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии
Вулин призвал создать мемориал в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии - РИА Новости, 24.03.2026
Вулин призвал создать мемориал в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии
Мемориал памяти жертв агрессии НАТО нужно создать в разрушенном авиацией альянса здании генштаба Сербии, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T06:49:00+03:00
2026-03-24T06:49:00+03:00
сербия
югославия
нагасаки (город)
в мире, сербия, югославия, нагасаки (город), александр вулин, дональд трамп, джаред кушнер, нато
В мире, Сербия, Югославия, Нагасаки (город), Александр Вулин, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, НАТО
Вулин призвал создать мемориал в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии

Вулин: мемориал памяти нужно создать в разрушенном ударами НАТО генштабе Сербии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мемориал памяти жертв агрессии НАТО нужно создать в разрушенном авиацией альянса здании генштаба Сербии, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Здание разрушенного генштаба должно быть обновлено, но часть должна быть отреставрирована и превращена в вечный памятник с музеем жертв агрессии НАТО и героической борьбы Сербии. Думаю, что мемориал, подобный Нагасаки, был бы хорошим способом не допустить забвения", - сказал он в интервью, приуроченном к годовщине начала агрессии стран НАТО против Югославии.
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Больные раком в Черногории могут подать новые иски к НАТО, заявил адвокат
05:49
Как отметил Вулин, сербский народ не забывает об операции НАТО 1999 года, которой страны альянса должны стыдится. Он подчеркнул, что решение о судьбе здания генштаба должен принять специально созданный правительственный орган.
"Правительство Сербии должно сформировать рабочий орган, составленный из наиболее выдающихся боевых командиров, и этот орган должен был бы принять решение, как наилучшим образом обновить и привести к употреблению здание генштаба, сохранить память, но и продолжить жизнь", - сказал собеседник агентства.
В ноябре 2025 года парламент Сербии принял закон, согласно которому будет разрешено снести здание бывшего генштаба и министерства обороны Югославии, разрушенное в 1999 году в результате бомбардировок НАТО. Этот закон также лишил здание охранного статуса культурного наследия. Против сноса здания выступили сербская академия наук и студенты, устроившие акцию возле генштаба. После протестов общественности зять президента США Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер, более двух лет прорабатывавший вопрос строительства отеля под брендом Трампа в Белграде на месте разрушенного генштаба, свернул проект.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Вулин назвал причины перевооружения Сербии
03:15
 
