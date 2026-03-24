02:18 24.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за хранение старой мебели на балконе
евгений машаров
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности при хранении старой мебели на балконах, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка на балкон. Кроме того, захламленный балкон закрывает пути эвакуации через пожарные люки и лестницы, если они предусмотрены в доме. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей", - сказал Машаров.
Эксперт добавил, что балкон подпадает под общие правила эксплуатации многоквартирного дома. По его словам, согласно строительным нормам, максимально допустимая нагрузка на балконную плиту в доме - 200 килограммов на квадратный метр, соответственно, захламление балкона влечет обрушение бетонной плиты.
"Загромождение балкона неправомерно. За это нарушение по статье 7.21 КоАП РФ (нарушение правил пользования жилыми помещениями - ред.) предусмотрен штраф для граждан - от 1000 рублей до 1500 рублей", - добавил Машаров.
При этом он отметил, что на балконе безопасно хранить такие вещи, как велосипед, лыжи, растения в горшках, а также мебель для отдыха.​
