Рейтинг@Mail.ru
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/markirovka-2082581374.html
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России"
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" - РИА Новости, 24.03.2026
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России"
Компании из Новосибирской, Московской и Ростовской областей получили право размещать на своей продукции маркировку "Сделано в России", сообщает Российский... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:21:00+03:00
2026-03-24T11:21:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825342012_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_159d9c53c63f24e030486fc5af6879eb.jpg
https://ria.ru/20260319/rets-2081655788.html
https://ria.ru/20260319/nikishina-2081706785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825342012_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5529c46d3182a3d30b67ceb000e9d22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России"

Бренды из трех регионов получили право ставить маркировку "Сделано в России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Международный экспортный форум "Сделано в России"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из Новосибирской, Московской и Ростовской областей получили право размещать на своей продукции маркировку "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Предприятия из Новосибирской, Московской и Ростовской областей успешно прошли сертификацию и получили право размещать на своей продукции маркировку "Сделано в России". Статус надежных поставщиков официально подтвердила рыбоперерабатывающая компания "Фиш Мэн", производитель мобильных решений "Ретротрак" и издательство "ГеоДом". Общей платформой для развития их экспортного потенциала стали цифровая экосистема "Мой экспорт" и программа Российского экспортного центра", - делится РЭЦ.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Школа экспорта РЭЦ наметила ключевые векторы развития до 2036 года
19 марта, 12:06
Для новосибирской компании "Фиш Мэн", специализирующейся на мороженой рыбе и филе из сибирских озер, сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" станет пропуском на премиальные рынки Азии и Ближнего Востока. Несмотря на санкционные вызовы и потерю части западных рынков, предприятие не только сохранило поставки в Европу, но и открыло новые направления, в частности Венгрию. Ключевым инструментом для поиска партнеров стала платформа "Мой экспорт".
"Благодаря сервисам платформы мы провели переговоры, результатом которых стали контракты с Нидерландами и Венгрией. Экосистема "Моего экспорта" позволила нам перейти от разрозненной информации к системному пониманию мер господдержки, что критически важно для своевременного получения субсидий", - отметил директор "Фиш Мэн" Евгений Шихалев.
Подмосковный бренд "Ретротрак", создающий уникальные фудтраки и модульные дома в ретро-стиле, также оценил преимущества цифровых инструментов РЭЦ. Дизайнерские решения компании уже востребованы в Германии, Швейцарии и США, а получение сертификата открывает путь к активному освоению дружественных стран. По словам основателя компании Дмитрия Сильнягина, поддержка РЭЦ помогла превратить мастерскую в полноценного участника мирового рынка, а знак "Сделано в России" служит весомым аргументом для взыскательных зарубежных заказчиков.
Ростовское издательство "ГеоДом", известное своими развивающими играми и серией "Флагомания", с помощью платформы "Мой экспорт" переходит от работы через дистрибьюторов к стратегии прямого экспорта. Участие в выставках при поддержке РЭЦ и использование компенсационных мер позволили компании укрепить позиции в Казахстане и Белоруссии, а в планах - выход на рынки Турции, ОАЭ и стран БРИКС.
Программа "Сделано в России" демонстрирует эффективность комплексного подхода: приоритетное участие в бизнес-миссиях, продвижение в национальных павильонах и безупречное портфолио формируют у иностранных партнеров устойчивое доверие к отечественной продукции, независимо от ее отрасли - будь то экологически чистая рыба, образовательные игры или высокотехнологичные мобильные дома.
Знак "Птичка" в цветах триколора подтверждает, что продукция отвечает стандартам качества, надежности, уникальности, экологичности или органичности.
Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России", а координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ. Самые актуальные новости об экспорте можно прочитать в Telegram-канале РЭЦ.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Глава РЭЦ провела лекцию о будущем отечественного экспорта
19 марта, 15:04
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала