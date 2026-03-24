Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из Новосибирской, Московской и Ростовской областей получили право размещать на своей продукции маркировку "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Предприятия из Новосибирской, Московской и Ростовской областей успешно прошли сертификацию и получили право размещать на своей продукции маркировку "Сделано в России". Статус надежных поставщиков официально подтвердила рыбоперерабатывающая компания "Фиш Мэн", производитель мобильных решений "Ретротрак" и издательство "ГеоДом". Общей платформой для развития их экспортного потенциала стали цифровая экосистема "Мой экспорт" и программа Российского экспортного центра", - делится РЭЦ.

Для новосибирской компании "Фиш Мэн", специализирующейся на мороженой рыбе и филе из сибирских озер, сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" станет пропуском на премиальные рынки Азии и Ближнего Востока. Несмотря на санкционные вызовы и потерю части западных рынков, предприятие не только сохранило поставки в Европу, но и открыло новые направления, в частности Венгрию. Ключевым инструментом для поиска партнеров стала платформа "Мой экспорт".

"Благодаря сервисам платформы мы провели переговоры, результатом которых стали контракты с Нидерландами и Венгрией. Экосистема "Моего экспорта" позволила нам перейти от разрозненной информации к системному пониманию мер господдержки, что критически важно для своевременного получения субсидий", - отметил директор "Фиш Мэн" Евгений Шихалев.

Подмосковный бренд "Ретротрак", создающий уникальные фудтраки и модульные дома в ретро-стиле, также оценил преимущества цифровых инструментов РЭЦ. Дизайнерские решения компании уже востребованы в Германии, Швейцарии и США, а получение сертификата открывает путь к активному освоению дружественных стран. По словам основателя компании Дмитрия Сильнягина, поддержка РЭЦ помогла превратить мастерскую в полноценного участника мирового рынка, а знак "Сделано в России" служит весомым аргументом для взыскательных зарубежных заказчиков.

Ростовское издательство "ГеоДом", известное своими развивающими играми и серией "Флагомания", с помощью платформы "Мой экспорт" переходит от работы через дистрибьюторов к стратегии прямого экспорта. Участие в выставках при поддержке РЭЦ и использование компенсационных мер позволили компании укрепить позиции в Казахстане и Белоруссии, а в планах - выход на рынки Турции, ОАЭ и стран БРИКС.

Программа "Сделано в России" демонстрирует эффективность комплексного подхода: приоритетное участие в бизнес-миссиях, продвижение в национальных павильонах и безупречное портфолио формируют у иностранных партнеров устойчивое доверие к отечественной продукции, независимо от ее отрасли - будь то экологически чистая рыба, образовательные игры или высокотехнологичные мобильные дома.

Знак "Птичка" в цветах триколора подтверждает, что продукция отвечает стандартам качества, надежности, уникальности, экологичности или органичности.

Сертификат "Сделано в России" становится не просто знаком качества, но и мощным инструментом продвижения на международных рынках. Для получения этого бесплатного сертификата компании достаточно подать заявку на сайте РЭЦ с необходимыми документами, подтверждая высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Узнать больше о программе и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.