01:54 24.03.2026 (обновлено: 02:09 24.03.2026)
Зоопарк из Франции не сможет выделить невесту манулу Тимофею
Зоопарк из Франции не сможет выделить невесту манулу Тимофею
Франция, Ле-Ман, Новосибирск, Светлана Акулова, Московский зоопарк
© Фото : Московский зоопарк/TelegramМанул Тимофей из Московского зоопарка
Манул Тимофей из Московского зоопарка. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Зоопарк Spaycific'Zoo, расположенный рядом с городом Ле-Ман на северо-западе Франции, не сможет предложить манулу Тимофею из Московского зоопарка невесту из числа своих самок, поскольку те являются носителями вируса кошачьего герпеса, сообщил РИА Новости директор учреждения Эммануэль Лемонье.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила РИА Новости, что Тимоше подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
"Наши самки манулов находятся у нас в рамках (европейской программы сохранения исчезающих видов – ред.) EEP. Кроме того, они являются носителями кошачьего герпеса и из-за этого не должны контактировать с другими манулами", - сказал РИА Новости директор французского зоопарка.
Манул Тимофей родился в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии - 11 июня 2020 года. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях.
Польский зоопарк не предоставит невесту манулу Тимофею
