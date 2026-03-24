Зоопарк из Франции не сможет выделить невесту манулу Тимофею

ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Зоопарк Spaycific'Zoo, расположенный рядом с городом Ле-Ман на северо-западе Франции, не сможет предложить манулу Тимофею из Московского зоопарка невесту из числа своих самок, поскольку те являются носителями вируса кошачьего герпеса, сообщил РИА Новости директор учреждения Эммануэль Лемонье.

"Наши самки манулов находятся у нас в рамках (европейской программы сохранения исчезающих видов – ред.) EEP. Кроме того, они являются носителями кошачьего герпеса и из-за этого не должны контактировать с другими манулами", - сказал РИА Новости директор французского зоопарка.