Малкин пропустит матч с "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Хоккей
17:30 24.03.2026 (обновлено: 17:41 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/malkin-2082681446.html
Малкин пропустит матч с "Колорадо"
Малкин пропустит матч с "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Малкин пропустит матч с "Колорадо"
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш"... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
хоккей
спорт
евгений малкин
питтсбург пингвинз
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений малкин, питтсбург пингвинз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Малкин пропустит матч с "Колорадо"

Малкин пропустит матч с "Колорадо" из-за травмы верхней части тела

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш" из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте пресс-службы клуба в соцсети Х.
Отмечается, что повреждение 39-летнего россиянина не является серьезным и он должен вернуться на лед в ближайшие дни.
Малкин в текущем регулярном чемпионате сыграл за "Питтсбург" 50 матчей и набрал 52 очка (15 голов + 37 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин получал травмы в начале декабря 2025 года, а также в конце января.
В ночь на среду "Питтсбург" примет "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" идут на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 86 очков.
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
