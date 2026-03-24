Малкин пропустит матч с "Колорадо"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо Эвеланш" из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте пресс-службы клуба в соцсети Х

Отмечается, что повреждение 39-летнего россиянина не является серьезным и он должен вернуться на лед в ближайшие дни.

Малкин в текущем регулярном чемпионате сыграл за "Питтсбург" 50 матчей и набрал 52 очка (15 голов + 37 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин получал травмы в начале декабря 2025 года, а также в конце января.