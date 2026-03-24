Второй обвиняемый по делу о взятке сотрудник "Макфы" ушел на СВО

По информации СУСК, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года директора по закупкам и снабжению Владлен Паршин и начальник службы закупа зерна АО "Макфа" Иван Тофан планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы, но были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.