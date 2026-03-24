Второй обвиняемый по делу о взятке сотрудник "Макфы" ушел на СВО
Начальник службы закупа зерна компании "Макфа" Иван Тофан, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:55:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Начальник службы закупа зерна компании "Макфа" Иван Тофан, обвиняемый в покушении на получение взятки в Челябинске, ушел на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
"Ушел на СВО", - сказала собеседница, отвечая на вопрос, отправился ли Тофан на СВО.
По информации СУСК, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года директора по закупкам и снабжению Владлен Паршин и начальник службы закупа зерна АО "Макфа" Иван Тофан планировали получить взятку в размере более 16 миллионов рублей за подписание договоров на поставку пшеницы, но были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей.
В отношении них были возбуждены уголовные дела. Паршин находился под арестом. В феврале правоохранители региона сообщили РИА Новости, что он ушел на СВО.