Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 24.03.2026 (обновлено: 09:33 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/luchenko--2082551405.html
Суд вынес заочный приговор журналистке Лученко*
Суд вынес заочный приговор журналистке Лученко*
Журналистка-иноагент Ксения Лученко* приговорена заочно к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная... РИА Новости, 24.03.2026
москва
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:78:500:359_1920x0_80_0_0_8027fbfb1bff6ddb321746f6c0f7d724.jpg
https://ria.ru/20260320/ponomarev-2081854399.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045163212_0:14:501:389_1920x0_80_0_0_497696635f058c10c6d2d25ba5be7ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Журналистка Лученко заочно получила восемь лет колонии за фейки о ВС России

© Фото : European Union, 1998 – 2025Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом)
Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : European Union, 1998 – 2025
Ксения Лученко* (признана в РФ иностранным агентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналистка-иноагент Ксения Лученко* приговорена заочно к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Западного административного округа суд приговорил Лученко* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на четыре года", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Лученко* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Лученко* заочно предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года. В октябре Росфинмониторинг поместил журналистку в перечень террористов и экстремистов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала