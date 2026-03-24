Суд вынес заочный приговор журналистке Лученко*

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналистка-иноагент Ксения Лученко* приговорена заочно к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Западного административного округа суд приговорил Лученко* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на четыре года", - говорится в канале ведомства на платформе Max

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Лученко* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лученко* заочно предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.

Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года. В октябре Росфинмониторинг поместил журналистку в перечень террористов и экстремистов.