Суд вынес заочный приговор журналистке Лученко*
Журналистка-иноагент Ксения Лученко* приговорена заочно к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T09:26:00+03:00
Журналистка Лученко заочно получила восемь лет колонии за фейки о ВС России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Журналистка-иноагент Ксения Лученко* приговорена заочно к восьми годам колонии за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Западного административного округа суд приговорил Лученко* к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на четыре года", - говорится в канале ведомства на платформе Max
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Лученко* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Лученко* заочно предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года. В октябре Росфинмониторинг поместил журналистку в перечень террористов и экстремистов.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России