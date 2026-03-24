Минобороны Литвы раскрыло подробности о дроне, упавшем на территории страны
Упавший на территории Литвы дрон, по всей вероятности, был украинским, заявил глава литовского минобороны Робертас Каунас. РИА Новости, 24.03.2026
Каунас: упавший в Литве беспилотник мог быть украинским
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Упавший на территории Литвы дрон, по всей вероятности, был украинским, заявил глава литовского минобороны Робертас Каунас.
Литовские СМИ сообщали, что в ночь на вторник в Литву
залетел беспилотник, который упал и взорвался в Варенском районе на юге страны.
"Весьма вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас", - сказал Каунас на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
сообщил, что дрон не был обнаружен литовскими средствами ПВО, поскольку летел на высоте менее 300 метров, а радары для обнаружения низколетящих объектов Литвой были заказаны, но пока так в страну и не поступили.