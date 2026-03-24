ЛЭП "Днепропетровская", питающая ЗАЭС, отключена под действием защиты

"Действием защиты отключена линия "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в Telegram-канале станции.

В пресс-службе подчеркнули, что все блоки Запорожской АЭС, как и прежде, остановлены и находятся в состоянии "холодный останов".