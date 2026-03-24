ЛЭП "Днепропетровская", питающая ЗАЭС, отключена под действием защиты
Основная ЛЭП "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, отключена действием защиты, нарушений пределов безопасности не зафиксировано, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:04:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Основная ЛЭП "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, отключена действием защиты, нарушений пределов безопасности не зафиксировано, сообщает пресс-служба станции.
Ранее МАГАТЭ
было уведомлено об отключении со стороны Украины
линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС
.
«
"Действием защиты отключена линия "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в Telegram-канале станции.
В пресс-службе подчеркнули, что все блоки Запорожской АЭС, как и прежде, остановлены и находятся в состоянии "холодный останов".
"Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.