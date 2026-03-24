https://ria.ru/20260324/kurery-2082731080.html
Курьерам хотят запретить хранить личные вещи в сумке для доставки
Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T23:26:00+03:00
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054971542_0:376:2845:1976_1920x0_80_0_0_04ec9aace16c2ea97e130ebdfcf1fbf5.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054971542_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_73f5b5da353f088fec02fa219cb0941e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Роспотребнадзор запретит курьерам хранить личные вещи в сумке для доставки
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отсеки контейнеров для доставляемых товаров нельзя будет использовать для хранения личных вещей и продуктов курьера с 2026 года, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Документом предлагается внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию.
«
"Раздел VIII дополнить пунктами следующего содержания … отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера", - говорится в документе.
Согласно проекту постановления, контейнеры для транспортирования пищевой продукции должны обеспечивать ее защиту от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых.
"Проведение регулярной очистки, мойки и дезинфекции контейнеров является обязательным. Не допускается использование порванных или поврежденных контейнеров", - говорится в тексте.
Согласно документу, услуги доставки продовольственных товаров должны предоставлять курьеры, прошедшие обязательные при поступлении на работу и периодические медосмотры. Также они обязаны иметь соответствующую подготовку и необходимые навыки.
Постановление должно вступить в силу в 2026 году и действовать до 2033 года.