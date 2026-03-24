Песков ответил на вопрос о пересмотре бюджетного правила

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Вопросы об изменении бюджетного правила являются прерогативой правительства РФ, их поднимают и на совещаниях с президентом РФ Владимиром Путиным по экономике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это правило ограничивает расходование средств, получаемых государством благодаря ценам на нефть выше определенного уровня. Как сообщал в конце февраля глава Минфина Антон Силуанов, правительство рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти. Цель - сделать бюджет менее зависимым от нефтяных котировок, пояснял министр.
"Эти вопросы (об изменении бюджетного правила - ред.) находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли реформа бюджетного правила сейчас поставлена на паузу из-за роста цен на нефть.
Он уточнил, что эти вопросы являются прерогативой правительства, они затрагиваются в том числе и на совещаниях по экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина.