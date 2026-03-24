18:06 24.03.2026
Почему дизайнеры советуют вернуть ковер на стену
Почему дизайнеры советуют вернуть ковер на стену

© РИА Новости / Юрий Куйдин | Перейти в медиабанкСупруга старшего чабана колхоза имени Ленина, народного депутата Энбекшиказахского районного совета Асылбека Ажимуратова Алма во время уборки квартиры, Казахская ССР
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Еще лет десять назад практически каждый, кто задумал ремонт, категорично говорил: "Только без бабушкиных ковров!" Мы нещадно сдирали их со стен, празднуя освобождение от советского прошлого. А потом начинались проблемы.
В 2026 году дизайнеры официально возвращают ковры в интерьеры, и это уже не "пылесборник". Почему пришло время лезть на антресоли?

Причина № 1: тепло

В большинстве наших хрущевок и брежневок внешние стены — тонкие, без утеплителя. Зимой они промерзают насквозь. Батареи работают на полную, а температура в комнате едва поднимается до 19-20 градусов. Хуже того: от холода углы отсыревают, обои отклеиваются, а за ними расцветает черная плесень.
Чтобы утеплить стену изнутри профессионально, понадобится ремонт за 25 тысяч рублей на стену три на два с половиной метра плюс вы потеряете семь-десять сантиметров драгоценной площади. А можно просто повесить ковер.
Шерстяной ковер толщиной всего сантиметр-полтора создает идеальную воздушную прослойку. По своей теплоэффективности плотный шерстяной ковер равен пяти сантиметрам пенопласта! Повесили — и стало теплее на два-три градуса. Без пыли, без строителей, без потерь.

Причина № 2: акустика

Панельные дома строили быстро, и про звукоизоляцию там никто не думал. Стены в 12-14 сантиметров превращают вашу жизнь в реалити-шоу: слышно все — разговоры, музыку, топот, дрель. Нормальная звукоизоляция стоит от 35-40 тысяч рублей за стену три на два с половиной метра, и это снова минус восемь-десять сантиметров комнаты. Акустические панели сегодня обойдутся в 5000 рублей за квадратный метр.
© РИА Новости / Ю. Иванов | Перейти в медиабанкДоярка Тамара Леонова с семьей у себя дома. Колхоз имени Урицкого, Гомельского района
Или можно повесить ковер за пять-десять тысяч рублей, который решит проблему целиком. Плотная шерсть не отражает звуковую волну, а "впитывает" ее. Хороший шерстяной ковер снижает шум на 20-25 децибел.

Причина № 3: защита

Теплый влажный воздух комнаты, соприкасаясь с ледяной стеной, отдает влагу, стена мокнет — в углах появляется отвратительная черная плесень. Избавиться от нее сложно: работа по удалению стоит от 1500 рублей за квадратный метр, но если стена так и останется холодной, то плесень вернется через полгода.
Ковер создает необходимую буферную зону. Между ковром и стеной образуется воздушный зазор, который повышает температуру поверхности стены. Конденсат просто не образуется! Плюс натуральная шерсть — прекрасный регулятор микроклимата: она впитывает лишнюю влагу, снижая общую влажность в комнате на пять-десять процентов.

Приятный бонус

Стены в старых квартирах редко бывают идеальными. Трещины, пятна от протечек, неровности после прошлых ремонтов — все это "украшает" наше жилье. Привести их в порядок — это работа от 600 рублей за квадратный метр.
Ковер закрывает все эти дефекты одним движением. Это особенно актуально для съемного жилья или когда нет денег на капитальное обновление. А еще он защищает стену от новых повреждений: дети рисуют, кошки дерут обои, мебель оставляет царапины.

Как выбрать ковер, чтобы было стильно?

"Ковер с оленями" действительно устарел. Но это не значит, что стена должна оставаться голой. Современные варианты выглядят иначе:
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетители на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта "Обменные культурные мероприятия России и Ирана" на ВДНХ
  • Винтажные персидские ковры: сложные геометрические узоры, приглушенные, благородные цвета. Это писк моды!
  • Однотонные ковры из натуральной шерсти: бежевые, серые, терракотовые, оливковые без узоров. Висят как текстурное панно, не перегружают пространство.
  • Берберские ковры из Марокко: грубая фактура, натуральная шерсть, этнические мотивы. Идеальны для скандинавского и экостиля.
  • Маленькие ковры как акцент: формат метр на полтора в изголовье кровати или над диваном. Выглядят как панно, локально утепляют и зонируют.
  • Современные тафтинговые ковры ручной работы: настоящие арт-объекты с абстрактными рисунками.
 
 
 
