07:34 24.03.2026
Росархив раскрыл подробности подготовки первого полета человека в космос
Росархив раскрыл подробности подготовки первого полета человека в космос
Безупречное здоровье, выносливость, готовность к перегрузкам, невесомости и длительной изоляции, а также сила воли стали критериями отбора первого человека в... РИА Новости, 24.03.2026
Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-I". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Безупречное здоровье, выносливость, готовность к перегрузкам, невесомости и длительной изоляции, а также сила воли стали критериями отбора первого человека в космос, рассказали РИА Новости в Росархиве.
Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1". В мире ежегодно в этот день отмечается День космонавтики.
Большой объем документов о подготовке первого человека в космос хранится в Российском государственном архиве научно-технической документации.
"Среди них мы найдем и воспоминания врачей о решении медико-биологических проблем космического полета и отборе кандидатов в космонавты, выводы и заключения об исследованиях с целью подготовки Юрия Гагарина к первому космическому полету", - рассказала РИА Новости директор РГАНТД Марина Малютина.
По ее словам, в архиве сохранены планы, программы разных видов подготовки Первого отряда космонавтов, доклады и отчеты об их выполнении, и уникальная запись переговоров между первым космонавтом и пунктами управления полетом.
"Как мы видим из документов, главные критерии отбора – безупречное состояние здоровья, выносливость, хорошая вестибулярная устойчивость, способность переносить перегрузки, невесомость, изменения температуры и атмосферного давления в кабине, длительную изоляцию и работу в замкнутом пространстве", - сказала Малютина.
От космонавтов требовалась также самодисциплина, сила воли, стрессоустойчивость и готовность обучаться этой новой сложнейшей профессии, добавила она.
Всего в Фонде 1 "Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" хранятся около 2700 архивных дел за 1960-1989 годы с документами, всесторонне освещающими систему подготовки космонавтов в СССР, начиная с первого полета Юрия Гагарина, отметила Малютина.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
