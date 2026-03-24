Кудь-Сверчков с МКС начал дистанционную стыковку корабля "Прогресс МС-33"

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 24 мар – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции приступил к дистанционному ручному управлению грузовым кораблём "Прогресс МС-33", у которого не раскрылась антенна системы стыковки "Курс", передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция стыковки.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур 22 марта. Это был первый пуск с восстановленного стартового стола, поврежденного 27 ноября.
В процессе полёта выяснилось, что одна из антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" не раскрылась. В такой ситуации космонавты стыкуют корабль в так называемом телеоператорном режиме управления.
"Прогресс МС-33" везёт на станцию более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также в его грузовом отсеке рационы питания для экипажей и научное оборудование, в том числе аппаратура эксперимента по изучению солнечных вспышек "Солнце-Терагерц".
10 марта, 14:43