Кудь-Сверчков с МКС начал дистанционную стыковку корабля "Прогресс МС-33"

В процессе полёта выяснилось, что одна из антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" не раскрылась. В такой ситуации космонавты стыкуют корабль в так называемом телеоператорном режиме управления.

"Прогресс МС-33" везёт на станцию более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также в его грузовом отсеке рационы питания для экипажей и научное оборудование, в том числе аппаратура эксперимента по изучению солнечных вспышек "Солнце-Терагерц".