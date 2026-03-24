Космонавт Кудь-Сверчков пристыковал корабль "Прогресс МС-33" к МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пристыковал грузовик "Прогресс МС-33" к МКС, он находился на борту станции и дистанционно управлял кораблем, у... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:42:00+03:00
Международная космическая станция (МКС), Байконур (город), Сергей Кудь-Сверчков, Центр управления полетами
Кудь-Сверчков в ручном режиме пристыковал корабль "Прогресс МС-33" к МКС
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 24 мар – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пристыковал грузовик "Прогресс МС-33" к МКС, он находился на борту станции и дистанционно управлял кораблем, у которого не раскрылась антенна системы стыковки, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция стыковки.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком состоялся 22 марта в 15.00 мск с космодрома Байконур
. Он стал первым пуском после ремонта стартового стола, который был повреждён 27 ноября.
У корабля не раскрылась одна из антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс". В такой ситуации космонавты стыкуют корабль в так называемом телеоператорном режиме управления, управляя им дистанционно.
"Прогресс МС-33" везёт на станцию более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также в его грузовом отсеке рационы питания для экипажей и научное оборудование, в том числе аппаратура эксперимента по изучению солнечных вспышек "Солнце-Терагерц".