16:42 24.03.2026 (обновлено: 16:49 24.03.2026)
Космонавт Кудь-Сверчков пристыковал корабль "Прогресс МС-33" к МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пристыковал грузовик "Прогресс МС-33" к МКС, он находился на борту станции и дистанционно управлял кораблем, у... РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Роскосмос-Медиа | Запуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" с космодрома Байконур
Запуск РН "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" с космодрома Байконур. Архивное фото
КОРОЛЁВ (Московская обл.), 24 мар – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пристыковал грузовик "Прогресс МС-33" к МКС, он находился на борту станции и дистанционно управлял кораблем, у которого не раскрылась антенна системы стыковки, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция стыковки.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком состоялся 22 марта в 15.00 мск с космодрома Байконур. Он стал первым пуском после ремонта стартового стола, который был повреждён 27 ноября.
У корабля не раскрылась одна из антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс". В такой ситуации космонавты стыкуют корабль в так называемом телеоператорном режиме управления, управляя им дистанционно.
"Прогресс МС-33" везёт на станцию более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также в его грузовом отсеке рационы питания для экипажей и научное оборудование, в том числе аппаратура эксперимента по изучению солнечных вспышек "Солнце-Терагерц".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
10 марта, 14:43
 
Международная космическая станция (МКС)Байконур (город)Сергей Кудь-СверчковЦентр управления полетами
 
 
