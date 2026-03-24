Космонавт Кудь-Сверчков пристыковал корабль "Прогресс МС-33" к МКС

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 24 мар – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пристыковал грузовик "Прогресс МС-33" к МКС, он находился на борту станции и дистанционно управлял кораблем, у которого не раскрылась антенна системы стыковки, передаёт корреспондент РИА Новости из Центра управления полётами, где идёт трансляция стыковки.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком состоялся 22 марта в 15.00 мск с космодрома Байконур . Он стал первым пуском после ремонта стартового стола, который был повреждён 27 ноября.

У корабля не раскрылась одна из антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс". В такой ситуации космонавты стыкуют корабль в так называемом телеоператорном режиме управления, управляя им дистанционно.