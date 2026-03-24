Эпидемиолог предупредила об опасных осложнениях при кори

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Возможными осложнениями кори могут стать пневмония, энцефалит, а также поражения глаз и заболевания ЖКТ, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Корь важно лечить под присмотром врачей. Она может привести к серьезным осложнениям. Это пневмония - воспаление легких, которое может быть опасным для жизни. Вирусная коревая пневмония тяжело поддается лечению, быстро прогрессирует и приводит к дыхательной недостаточности. Энцефалит - воспаление вещества головного мозга, которое может вызвать рвоту, судороги, кому или даже смерть. Коревой энцефалит может начаться одновременно с самой корью или быть отсроченным на несколько месяцев", - сказала Семейкина.

По ее словам, также среди возможных осложнений - отит, воспаление уха, которое потенциально опасно развитием глухоты, поражение глаз - на фоне инфекции часто развивается конъюнктивит, кератит, а в редких случаях активность вируса может привести к слепоте.

"Заболевания желудочно-кишечного тракта - в остром периоде часто наблюдаются расстройства пищеварения, колиты. Особенно тяжело корь переносится людьми с уже имеющимися хроническими заболеваниями ЖКТ, поскольку вирус провоцирует обострения", - отметила Семейкина.

Врач рассказала, что чаще всего осложнения развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше 20 лет.