Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/kor-2082523407.html
Эпидемиолог предупредила об опасных осложнениях при кори
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
https://ria.ru/20260319/kor-2081578194.html
https://ria.ru/20260315/vostok-2080743353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эпидемиолог предупредила об опасных осложнениях при кори

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Возможными осложнениями кори могут стать пневмония, энцефалит, а также поражения глаз и заболевания ЖКТ, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Корь важно лечить под присмотром врачей. Она может привести к серьезным осложнениям. Это пневмония - воспаление легких, которое может быть опасным для жизни. Вирусная коревая пневмония тяжело поддается лечению, быстро прогрессирует и приводит к дыхательной недостаточности. Энцефалит - воспаление вещества головного мозга, которое может вызвать рвоту, судороги, кому или даже смерть. Коревой энцефалит может начаться одновременно с самой корью или быть отсроченным на несколько месяцев", - сказала Семейкина.
По ее словам, также среди возможных осложнений - отит, воспаление уха, которое потенциально опасно развитием глухоты, поражение глаз - на фоне инфекции часто развивается конъюнктивит, кератит, а в редких случаях активность вируса может привести к слепоте.
"Заболевания желудочно-кишечного тракта - в остром периоде часто наблюдаются расстройства пищеварения, колиты. Особенно тяжело корь переносится людьми с уже имеющимися хроническими заболеваниями ЖКТ, поскольку вирус провоцирует обострения", - отметила Семейкина.
Врач рассказала, что чаще всего осложнения развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше 20 лет.
"Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори", - добавила Семейкина.
ОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала