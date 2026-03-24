Молодые предприниматели подали 11 тысяч заявок на конкурс "Создай НАШЕ"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рекордные 11 тысяч заявок подали люди от 14 до 35 лет на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Конкурс уже третий год подряд проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП при поддержке фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и "Деловой России".

Больше всего заявок поступило от молодых предпринимателей из Москвы (872), Московской области (558), Санкт-Петербурга (544), Краснодарского края (485), Республики Татарстан (459), Нижегородской (359) и Свердловской (334) областей, Республики Башкортостан (310), Красноярской (300) и Самарской (296) областей.

"Мы отмечаем не только рост числа участников, но и повышение уровня поданных заявок. Растет сложность проектов: сегодня ребята все чаще идут не в "быстрый заработок", а в высокотехнологичный бизнес, в сферу инженерии и науки. Конкурс "Создай НАШЕ" превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея — инвестора", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ее слова приводит пресс-служба.

Имена победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей "Создай НАШЕ" в Москве.

"Грантовый фонд в этом году увеличен более чем в три раза по сравнению с прошлогодним и составляет 100 миллионов рублей. Нам предстоит определить авторов 100 лучших бизнес-идей, которые получат свой миллион. Для кого-то это будет первый миллион, и тут особенно важно грамотно им распорядиться при трансформации красивого проекта на бумаге в реально работающий бизнес. А для кого-то это будет ступень, чтобы выйти на новый уровень", – объяснил председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, его слова приводит пресс-служба.

Каждый из 11 тысяч участников, кто подал заявку на конкурс, теперь сможет бесплатно пройти обучение по основам предпринимательской деятельности на Цифровой платформе МСП.РФ. Это позволит им получить прикладные знания по предпринимательству и разработать проект открытия нового или развития действующего бизнеса. А 100 победителей конкурса получат возможность пройти акселерационную программу от Корпорации МСП, которая направлена на масштабирование и рост бизнеса.

"Конкурс "Создай НАШЕ" — это не просто шанс получить грант на развитие своего дела. Возможностей гораздо больше, и сейчас тем 11 тысячам участников, кто подал заявку, важно максимально их использовать – прокачать свои предпринимательские навыки, упаковать бизнес-проект, найти единомышленников и партнеров. Молодежь, как никто другой, умеет брать от жизни все. Победители и призеры прошлых лет уже это доказали. Они создали и эффективно развивают предприятия, создающие автоматизированные решения для производств на базе промышленного Интернета вещей и ИИ-моделирования, высокотехнологичные протезы, химические материалы и медицинскую технику. Доход ребят вырос в 5,4 раза, а количество сотрудников увеличилось в 2,8 раза", – указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Дополнительно участники смогут побороться за возможность бесплатно получить высшее образование, доступ к эксклюзивным маркетинговым исследованиям, а также к дополнительным каналам продаж. В 2026 году в числе партнеров конкурса "Создай НАШЕ" – "Авито", Ozon, "Яндекс", "Ростелеком", "Хэдхантер", SPLAT Global, "Платформа Роста", Высшая школа экономики, компания "ХайТэк", группа компаний "Некс-Т", компания "Нейрофонд", конкурс "Знай наших".