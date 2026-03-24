Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал развивать лапту и городки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
12:03 24.03.2026 (обновлено: 12:50 24.03.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал развивать лапту и городки
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал вспомнить "культурный код в спорте", назвав национальные виды спорта – лапту и городки – доступным инструментом объединения молодежи.
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082609293_64:0:1201:853_1920x0_80_0_0_e2c64c58667294902288ee24337430db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал развивать лапту и городки

© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиВыездное заседании Молодёжного парламента Нижегородской области. 24 марта 2026
Выездное заседании Молодёжного парламента Нижегородской области. 24 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Выездное заседании Молодёжного парламента Нижегородской области. 24 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал вспомнить "культурный код в спорте", назвав национальные виды спорта – лапту и городки - доступным инструментом объединения молодежи, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Вопросы развития спортивного движения и молодежной политики обсудили на выездном заседании Молодёжного парламента.
"Одной из центральных тем встречи стал вопрос возрождения национальных видов спорта в Нижегородской области и других регионах ПФО. По мнению спикера регионального парламента, этот проект особенно актуален в Год единства народов России. Люлин напомнил, что вопрос продвижения в молодежной среде национальных видов спорта ранее поднимался на Совете законодателей ПФО в Пензе", - говорится в сообщении.
Спикер регионального парламента призвал молодых лидеров взять на себя ответственность за развитие спорта на своих территориях, подчеркнув, что доступность делает эти виды спорта идеальными для вовлечения молодежи.
"Настоящий спорт начинается там, где живут люди. Лапта и городки – это наш культурный код, который доступен каждому вне зависимости от места проживания. Нужно найти энтузиастов на каждой территории, помочь с инвентарем, скоординировать усилия, чтобы традиционный спорт получил признание и поддержку. Нижегородская область должна быть в авангарде этих событий", – цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что развитие национальных видов спорта – важная часть сохранения культуры и спортивных традиций России. Так, в регионе активно развиваются русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки, кила и другие виды спорта. Он заявил, что нижегородцы готовы делиться практиками с другими регионами Поволжья.
Молодые парламентарии в свою очередь тоже выступили с рядом конкретных предложений. Было решено провести в июне большой фестиваль национальных видов спорта, приуроченный к Совету законодателей ПФО. На фестиваль пригласят молодежь из Северной Осетии как пример укрепления межнационального единства на основе подписанных ранее соглашений о сотрудничестве.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала