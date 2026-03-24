Спикер нижегородского парламента Люлин призвал развивать лапту и городки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал вспомнить "культурный код в спорте", назвав национальные виды спорта – лапту и городки - доступным инструментом объединения молодежи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Вопросы развития спортивного движения и молодежной политики обсудили на выездном заседании Молодёжного парламента.

"Одной из центральных тем встречи стал вопрос возрождения национальных видов спорта в Нижегородской области и других регионах ПФО. По мнению спикера регионального парламента, этот проект особенно актуален в Год единства народов России. Люлин напомнил, что вопрос продвижения в молодежной среде национальных видов спорта ранее поднимался на Совете законодателей ПФО в Пензе", - говорится в сообщении.

Спикер регионального парламента призвал молодых лидеров взять на себя ответственность за развитие спорта на своих территориях, подчеркнув, что доступность делает эти виды спорта идеальными для вовлечения молодежи.

"Настоящий спорт начинается там, где живут люди. Лапта и городки – это наш культурный код, который доступен каждому вне зависимости от места проживания. Нужно найти энтузиастов на каждой территории, помочь с инвентарем, скоординировать усилия, чтобы традиционный спорт получил признание и поддержку. Нижегородская область должна быть в авангарде этих событий", – цитирует пресс-служба слова председателя законодательного собрания региона.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что развитие национальных видов спорта – важная часть сохранения культуры и спортивных традиций России. Так, в регионе активно развиваются русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки, кила и другие виды спорта. Он заявил, что нижегородцы готовы делиться практиками с другими регионами Поволжья.