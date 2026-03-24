В Москве могут появиться преследующие людей клещи - РИА Новости, 24.03.2026
12:11 24.03.2026
В Москве могут появиться преследующие людей клещи
В Москве могут появиться преследующие людей клещи - РИА Новости, 24.03.2026
В Москве могут появиться преследующие людей клещи
Преследующие людей клещи рода Hyalomma могут появиться в Москве, рассказал врач, главный специалист по направлению "инфекционные болезни" сети клиник "Будь... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T12:11:00+03:00
2026-03-24T12:11:00+03:00
общество
москва
россия
клещ
здоровье
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, клещ, здоровье
Общество, Москва, Россия, Клещ, Здоровье
В Москве могут появиться преследующие людей клещи

Врач Матюхин: в Москве могут появиться преследующие людей клещи рода Hyalomma

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Преследующие людей клещи рода Hyalomma могут появиться в Москве, рассказал врач, главный специалист по направлению "инфекционные болезни" сети клиник "Будь Здоров" Андрей Матюхин.
"Вероятность миграции (распространения) клещей рода Hyalomma на территорию Европы, включая Москву, оценивается экспертами как реально существующая и растущая тенденция. Тем не менее, вероятность формирования устойчивых популяций в настоящее время низка, однако нельзя исключать регулярный завоз единичных особей", - сказал Матюхин "Газете.ru".
Клещ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
В Роспотребнадзоре назвали инфекции, переносчиками которых могут быть клещи
22 марта, 01:47
Врач отметил, что разница между обычными (лесными/таежными) клещами и клещами рода Hyalomma настолько существенна, что затрагивает внешность, поведение, среду обитания и, самое главное, характер вызываемых ими заболеваний. По его словам, если сравнивать с бытовыми аналогиями: обычный клещ - это пассивный "засадчик", если клещ упал с одежды, он не будет бежать за жертвой, а Hyalomma - агрессивный "охотник-преследователь".
Как подчеркнул специалист, это одни из немногих клещей, которые активно преследуют добычу, развивают высокую скорость передвижения (до 1-2 метров в минуту, что для членистоногого очень быстро).
"Они реагируют на углекислый газ (дыхание), тепло тела и вибрацию почвы. Завидев человека или животное, они могут бежать за ним на расстояние до 10-15 метров. Если человек остановился отдохнуть в поле или степи, клещ может целенаправленно приползти к нему", - добавил Матюхин.
В беседе с изданием врач уточнил, что на сегодняшний день устойчивых (резидентных) популяций клещей Hyalomma в Московском регионе не зафиксировано.
Отмечается, что их постоянный ареал в России ограничен южными областями: Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Северного Кавказа.
Клещ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Биолог рассказал о новых клещах-гигантах на юге России
19 марта, 21:06
 
ОбществоМоскваРоссияКлещЗдоровье
 
 
