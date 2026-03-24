В Китае врачи объяснили набор веса у девушки сном при включенном свете

ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Двадцатилетняя девушка из города Нинбо китайской восточной провинции Чжэцзян набрала вес до 100 килограммов, врачи связали это с ее привычкой спать при включенном свете, сообщает издание " Нинбо ваньбао ".

Согласно Докладу о питании и хронических заболеваниях среди населения Китая (2020 год), средний вес женщин в КНР старше 18 лет составлял 59 килограммов.

Как пишет издание, китаянка обратилась к врачам из-за набора веса и плохого самочувствия, по итогам комплексного обследования у нее обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, включая повышенный уровень сахара в крови и высокое кровяное давление.

Специалисты объяснили, что постоянное воздействие света ночью подавляет выработку мелатонина, а заместитель главврача отделения медицины сна в больнице "Каннин" при университете Нинбо Чжэн Тяньмин подтвердил, что сон при включенном свете приводит к набору веса.

"Включенный на ночь свет проникает сквозь веки, стимулируя фоторецепторные клетки сетчатки и вводя мозг в заблуждение, заставляя его подавлять выработку мелатонина, тем самым нарушая нормальный ритм сна. Это, казалось бы, незначительное нарушение может повлиять на метаболические функции организма", - заключил Чжэн Тяньмин.

Вместе с тем "Нинбо ваньбао", ссылаясь на данные исследований, отмечает, что искусственное освещение ночью приводит к инсулинорезистентности, то есть худшему усвоению глюкозы в организме. Для поддержания стабильного уровня сахара в крови поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, чтобы вырабатывать больше инсулина, а высокий уровень инсулина способствует синтезу и накоплению жира.

Врач добавил, что искусственное освещение по время сна нарушает баланс между лептином и грелином.

"Лептин отвечает за то, что сигнализирует мозгу "я сыт", а грелин стимулирует аппетит. Даже без позднего перекуса прерывистый сон, вызванный воздействием света, может ввести организм в заблуждение, заставив его думать, что он находится в состоянии дефицита энергии, что приводит к усилению аппетита и большей тяге к высококалорийной пище на следующее утро", - указал Чжэн Тяньмин.