Китай составляет карты морского дна на случай конфликта с США, пишут СМИ

ПЕКИН, 24 мар – РИА Новости. Китай осуществляет масштабную программу подводного картографирования в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, собирая данные, которые будут иметь решающее значение в случае конфликта с США и их союзниками, пишет во вторник агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.
В качестве примера агентство приводит исследовательское судно "Дун Фан Хун-3", которое в 2024 и 2025 годах курсировало в водах вблизи Тайваня, острова Гуам, а также в стратегически важных районах Индийского океана.
На сайте Китайского океанологического университета указано, что "Дун Фан Хун-3" - это многофункциональное научно-исследовательское судно нового поколения для глубоководных исследований, с 2019 года оно прошло более 240 тысяч морских миль (444,48 тысячи километров), совершив 24 научных глубоководных экспедиции в Желтом море, Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и западной части Тихого океана. Научное оборудование судна позволяет проводить комплексные и точные исследования воды, морского дна и атмосферы.
Опрошенные агентством военные эксперты и представители ВМС США считают, что данные, собираемые судном "Дун Фан Хун-3" посредством картографирования и размещения датчиков в океане, позволяют Китаю получить представление о подводных условиях, необходимых для более эффективного размещения своих подводных лодок и поиска подводных лодок противников.
Рейтер утверждает, что в масштабной операции Китая по картографированию и мониторингу океана задействованы десятки исследовательских судов и сотни датчиков, и, хотя исследования имеют гражданское назначение, они, как полагают эксперты, также служат и военным целям.
Бывший командующий австралийскими подводными силами Питер Скотт заявил агентству, что данные, полученные исследовательскими судами, "могут оказаться бесценными при подготовке поля боя" для китайских подводных лодок.
"Любой опытный военный подводник приложит огромные усилия для понимания обстановки, в которой он действует", - указал он.
В свою очередь профессор Военно-морского колледжа США Райан Мартинсон сказал, что его откровенно поражают огромные масштабы китайских морских научных исследований.
"На протяжении десятилетий ВМС США могли рассчитывать на асимметричное преимущество в своих знаниях о морском пространстве боевых действий. Усилия Китая угрожают подорвать это преимущество. Это, безусловно, вызывает глубокую озабоченность", - отметил профессор.
Китайская сторона пока никак не прокомментировала эти сведения.