Рейтинг@Mail.ru
В Архангельске мужчину осудили на 12 лет за госизмену - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/kiev-2082648953.html
В Архангельске мужчину осудили на 12 лет за госизмену
Архангельский областной суд признал 37-летнего местного жителя, который обвинялся в передаче сведений о местах дислокации зенитных ракетных дивизионов... РИА Новости, 24.03.2026
происшествия
россия
архангельская область
архангельский областной суд
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_0a0d1eb640fd258b675346ecf8075fd7.jpg
https://ria.ru/20260313/fsb-2080421597.html
https://ria.ru/20260212/krym-2073838363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6ee3327a278428965989f14ae86b72da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Архангельске мужчину осудили на 12 лет за госизмену

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд признал 37-летнего местного жителя, который обвинялся в передаче сведений о местах дислокации зенитных ракетных дивизионов украинской стороне, виновным в госизмене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Мужчина ранее не судим, у него высшее образование юридическое. Как установили в суде, в 2024 году мужчина через мессенджер передал представителям другого государства данные о дислокации ракетных дивизионов", - сообщили в суде.
Задержание подозреваемых в госизмене - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
ФСБ показала видео задержания двух россиян, отправлявших данные Киеву
13 марта, 10:33
Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчина передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и передислокации зенитных ракетных дивизионов, расположенных на территории Архангельской области, с указанием их географических координат, которые собрал в интернете с помощью общедоступных картографических сервисов.
В суде уточнили, что мужчина написал явку с повинной и признал вину. Дело возбудили по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенный гражданином РФ шпионаж - собирание в целях передачи и передача противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ).
«
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Крыму вынесли приговор агенту СБУ, готовившему теракт
12 февраля, 10:31
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала