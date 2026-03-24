В Архангельске мужчину осудили на 12 лет за госизмену

МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд признал 37-летнего местного жителя, который обвинялся в передаче сведений о местах дислокации зенитных ракетных дивизионов украинской стороне, виновным в госизмене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в суде.
"Мужчина ранее не судим, у него высшее образование юридическое. Как установили в суде, в 2024 году мужчина через мессенджер передал представителям другого государства данные о дислокации ракетных дивизионов", - сообщили в суде.
Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчина передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и передислокации зенитных ракетных дивизионов, расположенных на территории Архангельской области, с указанием их географических координат, которые собрал в интернете с помощью общедоступных картографических сервисов.
В суде уточнили, что мужчина написал явку с повинной и признал вину. Дело возбудили по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенный гражданином РФ шпионаж - собирание в целях передачи и передача противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ).
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
