Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо
Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо - РИА Новости, 24.03.2026
Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо
Иностранные журналисты и общественники не проявили интереса к предложению посетить Хорлы в Херсонской области и самим посмотреть на факты о произошедшем там в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T04:17:00+03:00
2026-03-24T04:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
черное море
россия
в мире, херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Иностранные СМИ отказались приехать в Хорлы, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: иностранные журналисты отказались приехать в Хорлы

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Иностранные журналисты и общественники не проявили интереса к предложению посетить Хорлы в Херсонской области и самим посмотреть на факты о произошедшем там в новогоднюю ночь теракте ВСУ, заявил в интервью РИА Новости херсонский губернатор Владимир Сальдо.
"Я их приглашал, но им это неинтересно. Они не проявляют интереса, чтобы самим посмотреть, увидеть факты, а не придуманные фейковые новости, которые им дает киевский режим", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос, планируется ли визит иностранных журналистов и общественников в Хорлы.
Первого января глава региона сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
