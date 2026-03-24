Хиты Linkin Park прозвучали в Кремлевском дворце

Мероприятие было приурочено к 50-летию со дня рождения вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Его голос прозвучал в этот день во время концерта. Он был взят со студийных записей группы. Также атмосферу вечера дополнили фрагменты интервью и размышлений самого Беннингтона. На бис музыканты исполнили два хита группы Linkin Park.