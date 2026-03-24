МИД Катара опроверг информацию о посредничестве между Ираном и США - РИА Новости, 24.03.2026
13:30 24.03.2026 (обновлено: 13:54 24.03.2026)
МИД Катара опроверг информацию о посредничестве между Ираном и США
МИД Катара опроверг информацию о посредничестве между Ираном и США - РИА Новости, 24.03.2026
МИД Катара опроверг информацию о посредничестве между Ираном и США
Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари опроверг информацию западных и арабских СМИ, будто Доха в настоящее время выступает посредником между... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:30:00+03:00
2026-03-24T13:54:00+03:00
катар
доха
иран
в мире, катар, доха, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Доха, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Катара опроверг информацию о посредничестве между Ираном и США

МИД Катара опроверг данные о посредничестве в переговорах США и Ирана

Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Флаг Катара. Архивное фото
ДОХА, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари опроверг информацию западных и арабских СМИ, будто Доха в настоящее время выступает посредником между Ираном и США.
"Мы всегда поддерживаем дипломатические решения и все, что позволяет закончить войну дипломатическим путем, но Катар не предпринимает сейчас прямых попыток посредничества между двумя сторонами", - сказал он во вторник на пресс-конференции.
По словам аль-Ансари, в настоящее время Катар сосредоточен "на защите страны и ее суверенитета".
