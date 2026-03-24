Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы незнакомке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар – РИА Новости. В городе Елизово мужчина, сорвав с витрины цветочного павильона два пакета с розами, скрылся, но уже через несколько минут вручил украденное случайной прохожей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил мимо павильона без какой-либо конкретной цели. Увидев на стеллаже цветы, он схватил охапку роз и выбежал на улицу. Добежав до реки Половинка, грабитель осознал, что похищенное ему не нужно, и подарил розы проходившей мимо девушке", — проинформировала полиция в пресс-релизе.