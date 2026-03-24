07:40 24.03.2026
Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы незнакомке
Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы незнакомке
В городе Елизово мужчина, сорвав с витрины цветочного павильона два пакета с розами, скрылся, но уже через несколько минут вручил украденное случайной прохожей, РИА Новости, 24.03.2026
Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы незнакомке

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар – РИА Новости. В городе Елизово мужчина, сорвав с витрины цветочного павильона два пакета с розами, скрылся, но уже через несколько минут вручил украденное случайной прохожей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил мимо павильона без какой-либо конкретной цели. Увидев на стеллаже цветы, он схватил охапку роз и выбежал на улицу. Добежав до реки Половинка, грабитель осознал, что похищенное ему не нужно, и подарил розы проходившей мимо девушке", — проинформировала полиция в пресс-релизе.
В дежурную часть ОМВД России по Елизовскому району обратилась продавец цветочного павильона. Женщина рассказала, что неизвестный зашел в помещение, схватил с витрины два пакета с розами (всего 40 штук) и скрылся. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно получили ориентировку с приметами злоумышленника и задержали его в течение дежурных суток.
Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы. На время следствия мужчина обязан являться по вызовам следователя.
Предпринимателя будут судить из-за атаки медведя на туристку на Камчатке
13 марта, 05:54
 
