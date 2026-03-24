Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы незнакомке
2026-03-24T07:40:00+03:00
Похититель 40 роз на Камчатке подарил цветы случайной прохожей
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар – РИА Новости. В городе Елизово мужчина, сорвав с витрины цветочного павильона два пакета с розами, скрылся, но уже через несколько минут вручил украденное случайной прохожей, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил мимо павильона без какой-либо конкретной цели. Увидев на стеллаже цветы, он схватил охапку роз и выбежал на улицу. Добежав до реки Половинка, грабитель осознал, что похищенное ему не нужно, и подарил розы проходившей мимо девушке", — проинформировала полиция в пресс-релизе.
В дежурную часть ОМВД России по Елизовскому району
обратилась продавец цветочного павильона. Женщина рассказала, что неизвестный зашел в помещение, схватил с витрины два пакета с розами (всего 40 штук) и скрылся. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно получили ориентировку с приметами злоумышленника и задержали его в течение дежурных суток.
Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ
(грабеж). Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы. На время следствия мужчина обязан являться по вызовам следователя.