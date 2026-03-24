Минздрав Израиля рассказал о пострадавших в ходе ближневосточного конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар – РИА Новости. С начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном около пяти тысяч человек в еврейском государстве получили ранения разной степени тяжести, сообщила пресс-служба израильского министерства здравоохранения.
"С начала операции "Рык льва", по состоянию на 7.00 (8.00 мск) утра вторника, 24 марта 2026 года, в больницы были доставлены 4829 пострадавших, в настоящее время госпитализированы 111 человек, из которых 12 в тяжелом состоянии, 21 в состоянии средней тяжести и 78 с легкими ранениями", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, за последние сутки в больницы поступили 122 человека, из них двое в состоянии средней тяжести, 118 с легкими травмами и двое с тревожным состоянием.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.