В Иркутске полиция продолжает поиски пропавшего подростка

ИРКУТСК, 24 мар - РИА Новости. Полицейские и волонтеры ведут в Иркутске поиски 16-летнего Игоря Гордиенко, который ушел на занятия в лицей 20 марта и пропал, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

В Приангарье после заявления матери об исчезновении Гордиенко были начаты поиски подростка. Известно, что он ушел на занятия в лицей ИГУ утром 20 марта. После этого его никто не видел. Мобильный телефон с собой он не брал, на связь не выходил.