23:10 24.03.2026
Иран уведомил ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, пишет FT
Иран уведомил ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, пишет FT

FT: Иран уведомил членов ИМО ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе

© AP Photo / Altaf Qadri — Танкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Иран уведомил членов Международной морской организации (ИМО) ООН о порядке судоходства в Ормузском проливе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо иранского МИД.
«
"Иран разослал письмо странам-членам Международной морской организации, в котором заявил, что "невраждебные суда" могут проходить через Ормузский пролив "в координации с иранскими властями", - сообщает издание.
Как отмечается, в письме МИД Ирана заявил, что Тегеран принял "необходимые и соразмерные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для продолжения враждебных операций" против исламской республики.
В документе также говорится, что суда, связанные с США, Израилем и "другими участниками агрессии" не имеют права на "мирный или невраждебный проход", пишет газета.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
