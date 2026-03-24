19:45 24.03.2026
NYT: наследный принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению военной кампании против Ирана, сообщила New York Times со ссылкой на источники, которых американские чиновники информировали о ходе консультаций.
"Принц Мухаммед бин Салман оказывает давление на президента Трампа, требуя продолжения войны против Ирана, утверждая, что американо-израильская военная кампания представляет собой "историческую возможность" для переустройства Ближнего Востока", - говорится в публикации.
Дым на месте удара в Тегеране
СМИ раскрыли требования Ирана к США
Вчера, 18:16
Издание добавило, что в ходе нескольких бесед лидеров, произошедших на прошлой неделе, наследный принц сказал Трампу, что тому следует добиваться смены жесткой линии в руководстве Ирана.
По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, Мухаммед бин Салман также утверждал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ракетный комплекс в Тегеране
Иран пригрозил нанести тяжелые удары по израильским военным в Газе
Вчера, 13:20
 
