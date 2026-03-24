NYT: наследный принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы подталкивает президента США Дональда Трампа к продолжению военной кампании против Ирана, сообщила New York Times со ссылкой на источники, которых американские чиновники информировали о ходе консультаций.
Издание добавило, что в ходе нескольких бесед лидеров, произошедших на прошлой неделе, наследный принц сказал Трампу, что тому следует добиваться смены жесткой линии в руководстве Ирана.
По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, Мухаммед бин Салман также утверждал, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.