Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР - РИА Новости, 24.03.2026
19:06 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/iran-2082702394.html
Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР
Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР - РИА Новости, 24.03.2026
Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР
Иранские военные развернули контейнеровоз, поскольку он не согласовал свой проход через Ормузский пролив с Тегераном, сообщил командующий военно-морскими силами РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T19:06:00+03:00
2026-03-24T19:06:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024758825_0:577:2048:1729_1920x0_80_0_0_37b2b8f04056886be7d2b7d507b41491.jpg
https://ria.ru/20260322/iran-2082267602.html
https://ria.ru/20260324/tegeran-2082680217.html
иран
ормузский пролив
тегеран (город)
в мире, иран, ормузский пролив, тегеран (город), масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР

Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Иранские военные развернули контейнеровоз, поскольку он не согласовал свой проход через Ормузский пролив с Тегераном, сообщил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
"ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив", - написал он в соцсети X.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
22 марта, 17:29
Тангсири подчеркнул, что проход любого судна требует согласования с Ираном.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял ряд мер по передвижению судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив. Однако деталей он не привел.
При этом в первые дни конфликта суда, пытавшиеся пройти через водный маршрут, подвергались атакам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран нанес удары по объектам аэрокосмической промышленности Израиля
Вчера, 17:27
 
В миреИранОрмузский проливТегеран (город)Масуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
