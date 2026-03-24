Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Иранские военные развернули контейнеровоз, поскольку он не согласовал свой проход через Ормузский пролив с Тегераном, сообщил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

"ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив", - написал он в соцсети X.

Тангсири подчеркнул, что проход любого судна требует согласования с Ираном

При этом в первые дни конфликта суда, пытавшиеся пройти через водный маршрут, подвергались атакам.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока