Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Иранские военные развернули контейнеровоз, поскольку он не согласовал свой проход через Ормузский пролив с Тегераном, сообщил командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
"ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen из-за несоблюдения юридических протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив", - написал он в соцсети X.
Тангсири подчеркнул, что проход любого судна требует согласования с Ираном.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран принял ряд мер по передвижению судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив. Однако деталей он не привел.
При этом в первые дни конфликта суда, пытавшиеся пройти через водный маршрут, подвергались атакам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.