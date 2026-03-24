В Иране не менее 230 учеников и педагогов погибли при атаках США и Израиля

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Не менее 230 учащихся и учителей погибли в Иране в результате атак США и Израиля, сообщил министерство образования Ирана.
"С начала жестокой американо-сионистской агрессии на нашу дорогую родину к настоящему моменту погибли 230 учеников и учителей", - говорится заявлении ведомства, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя удар по школе для девочек в Иране, заявил, что расследование случившегося все еще продолжается.
