СМИ раскрыли требования Ирана к США

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Тегеран настаивает на подписании с США и Израилем полноценного мирного соглашения и предоставлении гарантий отказа от атак в будущем, утверждает The New York Times со ссылкой на анонимных иранских чиновников.
"(Глава МИД Ирана Аббас — Прим. ред.) Аракчи сообщил (спецпосланнику США Стиву — Прим. ред.) Уиткоффу, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что Соединенные Штаты и Израиль больше не будут нападать на него. Официальные лица также заявили, что иранцы добивались от Вашингтона смягчения экономических санкций", — говорится в материале.
Однако, как сообщается в статье, США придерживаются мнения, что вопрос о смягчении санкций может быть решен только после того, как Иран "выполнит свои обязательства по ядерной программе и другим договоренностям".
Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон и Тегеран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
