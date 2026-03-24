Иран запросил дебаты в СПЧ ООН по ударам по школе в Минабе

ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Иран запросил срочные дебаты в рамках сессии Совета по правам человека ООН после ударов по школе в Минабе, сообщил пресс-секретарь СПЧ Паскаль Сим.
"В понедельник, 23 марта, председатель СПЧ получил письмо от постоянного представителя Ирана Али Бахрейни от имени ИРИ, КНР и Кубы с запросом о проведении срочных дебатов в рамках 61-й сессии Совета по правам человека ООН под названием: "Защита детей и образовательных учреждений в международном вооруженном конфликте", - сообщил он на брифинге в Женеве.
США причастны к атаке на школу в Иране, пишет NYT
11 марта, 18:19
По словам постпреда, удары по школе для девочек в Минабе "являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и прав человека", отметил он.
Согласно данным представителя СПЧ, Совет пока не выбрал время для проведения данных дебатов, так как в среду должны состояться еще одни экстренные дебаты, запрошенные Бахрейном после ударов Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе.
Американский президент Дональд Трамп, комментируя удар по школе для девочек в Иране, заявил, что расследование случившегося все еще продолжается.
Трамп прокомментировал удар по школе в Иране
16 марта, 03:29