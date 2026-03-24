КСИР сообщил об ударах по целям в Израиле

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали цели в различных городах Израиля, а также ряд военных баз США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"В ходе этой волны под точные удары попали цели в Эйлате, Димоне, на севере Тель-Авива, а также некоторые базы американской армии в регионе", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Корпус стражей уточнил, что это была 78-я волна операции "Правдивое обещание 4", в ходе которой для ударов использовались баллистические ракеты типа "Эмад" и "Гадр" и беспилотники.
Следом КСИР сообщил и о 79-й волне ударов, заявив, что атаковали локации разведки Израиля в северной и центральной части Тель-Авива, центры поддержки израильской армии в Рамат-Гане и Негеве, а также военные логистические центры в Беэр-Шеве.
