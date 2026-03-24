КСИР сообщил об ударах по целям в Израиле

ТЕГЕРАН, 24 мар - РИА Новости. Иранские военные атаковали цели в различных городах Израиля, а также ряд военных баз США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Корпус стражей уточнил, что это была 78-я волна операции "Правдивое обещание 4", в ходе которой для ударов использовались баллистические ракеты типа "Эмад" и "Гадр" и беспилотники.