МИД Ливана отозвал аккредитацию посла Ирана

БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Власти Ливана аннулировали аккредитацию посла Ирана и объявили его персоной нон грата, говорится в заявлении ливанского МИД.
"Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Ирана в Бейруте Туфика Самади Хошху. Его принял генеральный секретарь МИД посол Абдель Саттар Иса и довел до него решение ливанского государства об отзыве согласия на аккредитацию назначенного посла Ирана Мохаммада Резы Шибани, объявлении его персоной нон грата и требовании покинуть территорию Ливана не позднее воскресенья, 29 марта 2026 года", - написано в заявлении.
В том же контексте МИД Ливана отозвал посла Ливана в Иране Ахмада Сувейдана для консультаций на фоне того, что в Бейруте назвали нарушением Тегераном дипломатических норм и правил, действующих между двумя странами.