"Лишь вопрос времени". В США рассказали, какой удар готовится по Ирану

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты готовы вступить в войну против Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Эр-Рияд недавно разрешил американским войскам использовать свою авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. <…> Наследный принц Мухаммед бин Салман <…> близок к решению присоединиться к атакам. <…> Вступление королевства в войну — лишь вопрос времени", — говорится в материале.
По данным издания, ОАЭ принимают меры против принадлежащих Тегерану активов и обсуждают использование вооруженных сил против него.
"Действия Эмиратов и Саудовской Аравии показывают, как арабские монархии все глубже втягиваются в конфликт. Это ситуация, которой они предпочли бы избежать", — отмечается в статье.
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.