"Настоящая бомба": в Британии испугались последствий хода Трампа по Ирану

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о переговорах с Ираном стало настоящей неожиданностью для европейских политиков, пишет британская газета Guardian

"Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии", — говорится в материале.

Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры.

"Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция", — говорится в материале.

В понедельник Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана , утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг эти утверждения.

Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров с Вашингтоном.