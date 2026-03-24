Ирак назвал атаки США на шиитские силы нарушением суверенитета

"Администрация президента республики выражает глубочайшую скорбь в связи с гибелью командующего операциями Сил народного ополчения в провинции Анбар и других его товарищей в результате преступных нападений на командование силами в провинции Анбар, офис в Мосуле и в других частях Ирака. Эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета страны и серьезную угрозу ее безопасности и стабильности", - отметили в администрации.