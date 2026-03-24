Ирак назвал атаки США на шиитские силы нарушением суверенитета
БАГДАД, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента Ирака назвала атаки США на шиитские силы народного ополчения в иракской провинции Анбар "вопиющим нарушением суверенитета", говорится в ее заявлении.
"Администрация президента республики выражает глубочайшую скорбь в связи с гибелью командующего операциями Сил народного ополчения в провинции Анбар и других его товарищей в результате преступных нападений на командование силами в провинции Анбар, офис в Мосуле и в других частях Ирака. Эти нападения представляют собой вопиющее нарушение суверенитета страны и серьезную угрозу ее безопасности и стабильности", - отметили в администрации.
В управлении призвали политические силы Ирака объединиться в этих сложных условиях, чтобы защитить страну от скатывания в войны и конфликты.
Ранее во вторник Силы народного ополчения Ирака сообщили о гибели их командующего в провинции Анбар и еще 14 бойцов от ракетных атак.