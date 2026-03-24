Репортеры RT, пострадавшие при ударе Израиля, вернулись к работе
Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида, которые пострадали в результате атаки Израиля на юге Ливана, сообщили, что вернулись к работе. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:29:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида, которые пострадали в результате атаки Израиля на юге Ливана, сообщили, что вернулись к работе.
Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, они оба в госпитале.
"Снова в строю, но на этот раз в шлемах", - сказал Суини в видео, опубликованном в Telegram-канале
RT на английском языке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил ранее РИА Новости, что нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы.