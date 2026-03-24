Репортеры RT, пострадавшие при ударе Израиля, вернулись к работе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида, которые пострадали в результате атаки Израиля на юге Ливана, сообщили, что вернулись к работе.

Ранее телеканал сообщил, что корреспондент RT Суини и его оператор ранены в результате израильской атаки на юге Ливана, они оба в госпитале.

"Снова в строю, но на этот раз в шлемах", - сказал Суини в видео, опубликованном в Telegram-канале RT на английском языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.